Edirne'de kan stoklarını artırmak amacıyla bağış kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Havsa Belediyesi işbirliğinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan kan stoklarına destek amacıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, Havsa Belediyesi Yazlık Salonu'nda Kovid-19 tedbirleri alınarak kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, salgın nedeniyle kan stoklarında belli bir azalma olduğundan dolayı bu dönemde bağış yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Sağlıklı bireyleri kan bağışı yapmaya davet eden Balkan, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle azalan kan stoklarını doldurmak için sağlıklı her bireyi bağışçı olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle salgınla mücadelemizde en büyük görevi üstlenen doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz."