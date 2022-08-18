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Alınan bilgiye göre, Barutluk Mahallesi'nde sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar kullanım dışı olan kanalizasyon kanalına bir koyunun düştüğünü fark etti.

Kaynak: AA

İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de kanalizasyona düşen koyun kurtarıldı - Son Dakika

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