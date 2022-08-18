Edirne'de kanalizasyona düşen koyun kurtarıldı - Son Dakika
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Edirne'de kanalizasyona düşen koyun kurtarıldı

18.08.2022 09:44

Edirne'de kanalizasyon kanalına düşen koyun itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edirne'de kanalizasyon kanalına düşen koyun itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Barutluk Mahallesi'nde sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar kullanım dışı olan kanalizasyon kanalına bir koyunun düştüğünü fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 metrelik çukura inen itfaiye ekipleri, koyunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Yara almadığı gözlenen koyun küpe numarasından tespit edilen sahibine teslim edilmek üzere Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de kanalizasyona düşen koyun kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de kanalizasyona düşen koyun kurtarıldı - Son Dakika
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