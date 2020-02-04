Edirne'de 'kanser farkındalık durağı' oluşturuldu - Son Dakika

Edirne'de, kansere dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için 'Kanser farkındalık durağı' oluşturuldu.



Edirne'de, Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Talatpaşa Caddesi'ndeki bir durağı kanser hastalığına dikkat çekmek ve kanserler ilgili bilgilendirme yapmak için farkındalık yazıları ile donatıldı.



Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, 'kanser farkındalık durağı' ile amaçlarının kanserin her yönüyle bilinmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Dünyada ve ülkemizde ölüm sebepleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Amacımız bu hastalık hakkında halkımızı bilgilendirmek. Bilgi paylaşımını artırmak için çalışıyoruz. Bu kadar ciddi bir hastalık olan ve ölüme sebebiyet sıralamasında tüm ölümler içerisinde ikini sırada yer alan kanser, yüzde 30 ile 50 arasında risk faktörlerinden kaçınarak, engellenebilecek, önlenebilecek bir hastalık durumundadır aynı zamanda. Buradan görmekteyiz ki eğer bu konuda toplum olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla halkımızı doğru bilinçlendirme yolunda gayret edersek bu hastalığı hepimizi korkutacak bir hastalık olmaktan öteleyebileceğiz" dedi. - EDİRNE