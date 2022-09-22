Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 11 lüks araç direksiyonu ve otomobil parçaları ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 11 lüks araç direksiyonu ve otomobil parçaları ele geçirildi

22.09.2022 16:15
Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 11 lüks araç direksiyonu ve otomobil parçaları ele geçirildi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı Jandarma Uygulama Noktası'nda durdurulan Romanya plakalı otomobilde 11 lüks araç direksiyonu ve otomobil parçaları ele geçirildi.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı Jandarma Uygulama Noktası'nda durdurulan Romanya plakalı otomobilde 11 lüks araç direksiyonu ve otomobil parçaları ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Romanya'dan Türkiye'ye gelen otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra jandarma ekiplerince durduruldu.

Sürücülüğünü İ.T'nin yaptığı otomobildeki aramada, yurda kaçak sokulmak istenen 11 lüks araç direksiyonu, 3 orta konsol lojistiği, 3 multimedya ekranı ve 3 multimedya yuvası ele geçirildi.

Şüpheli İ.T. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 11 lüks araç direksiyonu ve otomobil parçaları ele geçirildi - Son Dakika
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