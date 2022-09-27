Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 31 kürk ile yılan derisi ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 31 kürk ile yılan derisi ele geçirildi

27.09.2022 11:02
Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 31 kürk ile yılan derisi ele geçirildi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı jandarma uygulama noktasında durdurulan otobüste 31 kürk ve bir yılan derisi ele geçirildi.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı jandarma uygulama noktasında durdurulan otobüste 31 kürk ve bir yılan derisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen otobüs Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra jandarma ekiplerince durduruldu.

Y.M'nin kullandığı otobüste yapılan aramada, yurda kaçak sokulmak istenen 11 vizon gelincik kürkü, 14 şinşilla kürkü, 6 samur kürkü ve bir yılan derisi ile 33 şişe kaçak içki bulundu.

Ele geçirilen kürkler ve yılan derisinin piyasa değerinin 3 milyon 970 bin lira civarında olduğu belirtildi.

Şüpheli Y.M. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 31 kürk ile yılan derisi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de yurda kaçak sokulmak istenen 31 kürk ile yılan derisi ele geçirildi - Son Dakika
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