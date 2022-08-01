Kapıkule'de kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

01.08.2022 19:52
Kapıkule'de kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada, araç beyninin de aralarında bulunduğu çok sayıda oto yedek parçası ele geçirildi.

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada, araç beyninin de aralarında bulunduğu çok sayıda oto yedek parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Çekici ve dorsesinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 195 araç beyni, 15 araç şanzımanı, 1140 araç enjektörü, 30 araç turbosu, 200 İngiliz anahtarı, 45 pense ve 70 keski ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ile ilgili inceleme devam ediyor.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kapıkule'de kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi - Son Dakika

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