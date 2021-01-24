Edirne'de kar, hububatta çimlenmeyi hızlandırdı - Son Dakika
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Edirne'de kar, hububatta çimlenmeyi hızlandırdı

24.01.2021 08:51
Edirne'de kar, hububatta çimlenmeyi hızlandırdı

EDİRNE'de geçen hafta sonu etkili olan kar, kısa süre önce ekimi tamamlanan buğday, kanola ve yemlik bitkilere can suyu oldu.

EDİRNE'de geçen hafta sonu etkili olan kar, kısa süre önce ekimi tamamlanan buğday, kanola ve yemlik bitkilere can suyu oldu. Yağış sonrası çimlenmenin hızlanmasıyla tarlalar yeşile büründü.

Trakya'da geçen hafta sonu etkisini gösteren kar, buğday, kanola ve yemlik bitkilere can suyu oldu. Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, Trakya'da etkili olan kar yağışının kasım ayı sonunda tamamlanan buğday, kanola ve yemlik bitkilere can suyu olduğunu ve çimlenmenin hızlanmasıyla tarlaların yeşile büründüğünü söyledi.

'BEKLENTİMİZ YİNE KAR YAĞMASIDIR'

Lütfü Açar, son dönemde etkili olan yağışların ekili hububata faydası olduğunu belirterek, "Son dönemde düşen yağmur ve kar, bitkilerin gelişimine faydalı. Bu yağışların toprak suyunun oluşmasına da faydası olmuştur. Özellikle baraj ve göletlerde su seviyeleri yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde yağışlar görünüyor. Bu yağışlar da ekine katkı sağlayacaktır. Son 2 yıldır ciddi bir kuraklık var. Bu toprağın bünyesinde olan suyun da azalmasına neden oldu. Bu düşen yağışların ardından beklentimiz yine kar yağmasıdır. Kar hem toprak suyunun oluşmasını hem de baraj ve göletlerdeki suların artmasına da katkı verecektir" dedi.

'DON OLAYINA'DA BİTKİLERİN İHTİYACI OLUYOR'

Don olayının özellikle hububat bitkileri ve meyve ağaçlarına faydası olduğunu ifade eden Açar, "Çünkü bitkilerin yetişme dönemleri içerisinde belli bir üşümeye ihtiyaçları vardır. Bu üşüme anlamında da don olayı faydalı olmuştur. Bitkinin, şu anda belli bir duraklama evresine girmesi lazım. Hava sıcaklığının düşmesi bitkilerin fizyolojik olarak üşüme ihtiyacını karşılaması anlamında faydalıdır. Özellikle bu dönemde azotlu gübre uygulamasını çiftçilerimiz yapıyor. Bu yapılanın ne kadar faydalı olacağını kestiremiyoruz. Ama bu dönem de azot uygulamasından kaçınılmalıdır. Önümüzdeki dönem bitkiler, normal gelişme periyoduna başladıkları zaman uygulamayı yapmaları daha faydalı olacaktır. Bu konuda uzman kişilerden tavsiye almaları gerektiğini de kendilerine söylüyoruz" diye konuştu.

Lütfü Açar, meteorolojik bilgilere göre düşmesi beklenen yağışlar göz önüne alındığında bu sezon rekoltede azalma beklemediklerini de kaydetti.

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Kaynak: DHA

Trakya Bölgesi, Türkiye, Buğday, kar, Güncel, Son Dakika

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