Edirne'de kar ve soğukta yiyecek bulamayan sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Edirne'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama bırakıldı.
Sokak hayvanlarını unutmayan Edirne Belediyesine bağlı ekipler, besleme çalışması yaptı.
Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanlar için kentin birçok bölgesine kuru mama bıraktı.
Süloğlu Belediyesine bağlı ekipler de baraj bölgesi ve ilçe merkezinde besleme çalışması gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin farklı noktalarında yaşayan sokak hayvanlarının yaş ve kuru mamayla beslendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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