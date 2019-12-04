Edirne'de kar yağışı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava, Edirne 'yi etkisi altına aldı. Kentin Bulgaristan 'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinin yüksek kesimlerinde gece yarısı kar yağışı başladı. Bugün sabah saatlerinde ise kent merkezine de kar yağdı. Edirne, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde karla karışık yağmura dönüşeceğini söyledi.

EDİRNE'de, gece yarısı yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, bu sabah kent merkezinde etkili oldu. Kent, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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