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Edirne'de kar yağışı

6 saat önce

EDİRNE'de, gece yarısı yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, bu sabah kent merkezinde etkili oldu.

Edirne'de kar yağışı, System.String[]

EDİRNE'de, gece yarısı yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, bu sabah kent merkezinde etkili oldu. Kent, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava, Edirne'yi etkisi altına aldı. Kentin Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı bölgesinin yüksek kesimlerinde gece yarısı kar yağışı başladı. Bugün sabah saatlerinde ise kent merkezine de kar yağdı. Edirne, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde karla karışık yağmura dönüşeceğini söyledi.


Edirne, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:44 Kaynak: DHA
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