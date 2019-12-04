Son Dakika Haberleri: Edirne'de kar yağışı (3)
Son Dakika Güncel Edirne'de kar yağışı (3) - Son Dakika

Edirne'de kar yağışı (3)

6 saat önce

KEŞAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDIEdirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar yağışı, Paşayiğit Mahallesi ile Beyendik beldesini beyaza bürüdü.

Edirne'de kar yağışı (3), System.String[]

KEŞAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDI

Edirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar yağışı, Paşayiğit Mahallesi ile Beyendik beldesini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü mahalle ve beldede çatılar ile sokaklar karla kaplandı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),


Paşayiğit, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar sınır kapısından giriş yaptı, ekipler teyakkuzda!
Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:04:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de kar yağışı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]