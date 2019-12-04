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Edirne'de kar yağışı

6 saat önce

Edirne'de kar yağışı (3)KEŞAN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDUEdirne'nin Keşan ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Edirne'de kar yağışı, System.String[]

Edirne'de kar yağışı (3)

KEŞAN'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde Keşan'ın yüksek kesimlerinde bulunan Paşayiğit Mahallesi ve Beyendik beldesinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Paşayiğit Mahallesi ve Beyendik beldesinde evlerin çatıları ve ara sokaklar beyaza büründü.

Paşayiğit, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:01 Kaynak: DHA
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