Edirne'de kar yağışı - Son Dakika
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Edirne'de kar yağışı

Edirne'de kar yağışı

27.01.2021 01:13

METEOROLOJİ Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin özellikle Trakya bölgesi için günler öncesinde uyarıda bulunduğu kar yağıyı, Edirne'de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

METEOROLOJİ Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin özellikle Trakya bölgesi için günler öncesinde uyarıda bulunduğu kar yağıyı, Edirne'de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kent geneli kısa sürede beyaza bürünürken, karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları içiin önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin günler öncesinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için uyarıda bulunduğu yoğun kar yağışı, serhad şehri Edirne'de gece saatlerinden itibaren başladı. Akşam saatlerinde yağmurun etkili olduğu kentte, sağanak yağış yerini kara bıraktı. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle, kent kısa sürede beyaza büründü. Trafik ekipleri ise ana arterlerde trafik akışının güvenli akmasını sağlamak için önlem aldı.Karayolları ve Belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları için de araçlarını hazır tutuyor. Yağışların yoğunluğunun 20 - 40 cm olarak gerçekleşmesi beklenen kentte, Meteoroloji başta buzlanma ve don olaylarına karşı da vatandaşları uyardı. Açıklamada, yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi şekilde yağışa karşı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: DHA
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