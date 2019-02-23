Son Dakika Haberleri: Edirne'de Kar Yağışı Başladı

Edirne'de Kar Yağışı Başladı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı başladı.

Edirne'de Kar Yağışı Başladı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Trakya'da etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Keşan ilçesi beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Bu arada, Edirne kent merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:51 Kaynak: AA

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