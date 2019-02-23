Edirne'de Kar Yağışı Başladı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı başladı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde kar yağışı başladı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Trakya
'da etkili oluyor. Kar
yağışı nedeniyle Keşan ilçesi beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.
Bu arada, Edirne kent merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:51 Kaynak: AA
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