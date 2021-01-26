Edirne'de kar yağışı başladı - Son Dakika

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü.
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede yollarda birikintisi oluşturdu. Su birikmesi nedeniyle Güney Çevre Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Lodosun karayele çevirmesiyle hava sıcaklıklarındaki ani düşüş önce Balkan sınırındaki köylerde daha sonra da kent merkezinde sağanağı kara dönüştürdü.
Özellikle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.
İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri uluslararası kara yolunun kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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