Edirne'de kar yağışı başladı - Son Dakika

Edirne'de kar yağışı başladı

13.02.2021 20:33
Edirne'de kar yağışı başladı, System.String[]

Edirne'de beklenen kar yağışı başladı.

Edirne'de beklenen kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.

Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kar yağışı başladı - Son Dakika


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