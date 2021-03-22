- Edirne'de kar yağışı başladı - Son Dakika

- Edirne'de kar yağışı başladı

EDİRNE - Edirne'nin Balkan köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur yağışı, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı köylerde beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışı zaman zaman etkili oluyor zaman zaman ise etkisini kaybediyor.

Soğuk hava etkili olacak

Meteoroloji verilerine göre, Edirne genelinde soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilerek, yağışların Perşembe gününe kadar aralıklarla süreceği kaydedildi.