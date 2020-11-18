Edirne'de karantina ihlali yapan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Enez ilçesinde 3 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

Enez Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi Kovid-19 testi pozitif çıkan bir hasta ile temaslı olduğu tespit edilen G.Ö, C.B ve Ş.B'yi ikametlerinde 14 gün karantinaya aldı.

Kan örnekleri alınmak için 7 gün sonra gidildiğinde Gaziömerbey Mahallesi'ndeki adreslerinde karantinada olması gereken G.Ö, C.B ve Ş.B'nin evlerinde olmadıkları tespit etti.

Evine götürülen G.Ö, C.B ve Ş.B. hakkında karantina süresi bitimi idari ve yasal işlem başlatıldı.