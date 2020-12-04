Edirne'de karantina ihlali yapan kişinin köpeklerini beslemeye gittiği tespit edildi - Son Dakika

Edirne'de bir kişinin köpeklerini beslemek için, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

Filyasyon ekipleri, karantinada bulunan vatandaşlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kontrollerde, karantinadaki Kovid-19 hastası Y.A.S'nin evinde bulunmadığı, köpeklerini beslemek için sokağa çıktığı tespit edildi.

Evine götürülen Y.A.S'nin ifade işlemleri, cumhuriyet savcısının talimatıyla karantina bitiminde yapılacak.