Edirne'de bir kişinin köpeklerini beslemek için, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantinayı ihlal ettiği belirlendi.
Filyasyon ekipleri, karantinada bulunan vatandaşlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kontrollerde, karantinadaki Kovid-19 hastası Y.A.S'nin evinde bulunmadığı, köpeklerini beslemek için sokağa çıktığı tespit edildi.
Evine götürülen Y.A.S'nin ifade işlemleri, cumhuriyet savcısının talimatıyla karantina bitiminde yapılacak.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de karantina ihlali yapan kişinin köpeklerini beslemeye gittiği tespit edildi - Son Dakika