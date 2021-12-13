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Edirne'de karantinada bulunan minik Öykü'ye doğum günü sürprizi yapıldı - Son Dakika

Edirne'de karantinada bulunan minik Öykü'ye doğum günü sürprizi yapıldı

13.12.2021 10:24
Edirne'de karantinada bulunan minik Öykü'ye doğum günü sürprizi yapıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında bulunan ilkokul öğrencisi Öykü Vardelli'ye belediye ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında bulunan ilkokul öğrencisi Öykü Vardelli'ye belediye ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir ve birim personeli Ezgi Açık, 8 yaşındaki Öykü Vardarelli'nin evine giderek, doğum günü pastası ve hediye takdim etti.

Minik Öykü, doğum günü sürprizi dolayısıyla sevinç yaşadı.

Belediye görevlilerinin sürprizi karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Vardell, "Hayatımda unutamayacağım bir doğum günü kutladım. Bu doğum günümü yalnız geçireceğimi sanıyordum. Çok teşekkür ederim. Şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. 8 yaşında oldum. Okulda kutlayacaktım ama 9 gün erteleyeceğiz. Gerçekten bu doğum günümü hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Akdemir ise Vardarelli ailesine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öykü'nün karantinada olması nedeniyle doğum gününün okulda arkadaşlarıyla kutlayamadığını dile getiren Akdemir, şunları kaydetti:

"Kızımıza kapıdan doğum günü yaptık. Sağlıklı mutlu yaşlar dileriz. Mesafeyi koruyarak doğum gününü kutladık. Okuldaki doğum gününe çok hazırlanmıştı. Ama testi pozitif çıkınca çok üzülmüş. Üzüntüsünü paylaşmak ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek adına kapıdan pastasını verdik."

Edirne'de karantinada bulunan minik Öykü'ye doğum günü sürprizi yapıldı
Edirne'de karantinada bulunan minik Öykü'ye doğum günü sürprizi yapıldı

Edirne, Keşan, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de karantinada bulunan minik Öykü'ye doğum günü sürprizi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de karantinada bulunan minik Öykü'ye doğum günü sürprizi yapıldı - Son Dakika
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