Edirne'de karantinada olması gereken 4 kişi gezerken yakalanınca yurda yerleştirildi - Son Dakika

Haklarında işlem başlatılan bu kişiler Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Ekipler denetimlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 'nde Y.Ş. ve Y.S, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde E.İ. ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde A.S'nin evlerinde karantinada olması gerekirken, dışarıda gezdiğini belirledi.

Filyasyon ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişileri evlerinde kontrol ediyor.

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