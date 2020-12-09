Edirne'de karantinada olması gereken 4 kişi gezerken yakalanınca yurda yerleştirildi - Son Dakika

Edirne'de karantinada olması gereken 4 kişi gezerken yakalanınca yurda yerleştirildi
09.12.2020 15:47
Edirne'nin Keşan ilçesinde karantinayı ihlal eden 4 kişi dışarıda dolaşırken yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde karantinayı ihlal eden 4 kişi dışarıda dolaşırken yakalandı.
Filyasyon ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişileri evlerinde kontrol ediyor.
Ekipler denetimlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Y.Ş. ve Y.S, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde E.İ. ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde A.S'nin evlerinde karantinada olması gerekirken, dışarıda gezdiğini belirledi.
Haklarında işlem başlatılan bu kişiler Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.
Son Dakika Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Irkçı hakemin Pierre Webo'ya gösterdiği kırmızı kart iptal oldu Dolandırıcılar "Aşı Randevu Sistemi" mesajı ile vatandaşların kimlik bilgilerini çaldı Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip çaldı