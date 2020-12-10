Edirne'de karantinaya alındığı yurttan kaçan kişi Tekirdağ'da bulundu - Son Dakika

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada kaldığı yurttan kaçan kişinin Tekirdağ'a gittiği tespit edildi.
Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan E.K, yurttan kaçtı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin telefonla ulaştığı E.K'nin Tekirdağ'da olduğu belirlendi.
E.K. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlamasıyla işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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