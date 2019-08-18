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Edirne'de kardeşini tehdit eden kişi tutuklandı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde kardeşini tehdit eden kişi tutuklandı.

Edirne'de kardeşini tehdit eden kişi tutuklandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde kardeşini tehdit eden kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Erikli köyünde yaşayan R.D. ile kardeşi M.D. arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. R.D. evinden getirdiği av tüfeğiyle kardeşini tehdit etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili gözaltına alının R.D. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Edirne, Erikli, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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