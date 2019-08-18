Edirne'de kardeşini tehdit eden kişi tutuklandı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde kardeşini tehdit eden kişi tutuklandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:50 Kaynak: AA
'nin Keşan
ilçesinde kardeşini tehdit eden kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Erikli
köyünde yaşayan R.D. ile kardeşi M.D. arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. R.D. evinden getirdiği av tüfeğiyle kardeşini tehdit etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili gözaltına alının R.D. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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