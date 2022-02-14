Edirne'de kargo gönderisinde 20 karton kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de, şüphe üzerine aranan kargo gönderisinde gümrük kaçağı 20 karton sigara ve bir miktar tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri kargo gönderisinde arama yaptı.

Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan aramada gümrük kaçağı 20 karton sigara, 1 karton tütün, 2 karton puro bulundu.

Şüpheli B.K. ve M.D hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.