Edirne'de kargoyla gelen gümrük kaçağı tıbbi ilaçlara el konuldu - Son Dakika
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Edirne'de kargoyla gelen gümrük kaçağı tıbbi ilaçlara el konuldu

03.06.2022 08:06
Edirne'de kargoyla gelen gümrük kaçağı tıbbi ilaçlara el konuldu

Edirne'de kargoyla gönderilen 4 bin 630 gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi.

Edirne'de kargoyla gönderilen 4 bin 630 gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir kargo şirketinde arama yaptı.

M.E.E. ismiyle gönderilen kargoda 78 kutuda astım, ürolojik, KOAH hastalıkları tedavilerinde kullanılan 4 bin 630 tıbbi ilaç ele geçirildi.

İlaç kaçakçılığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de kargoyla gelen gümrük kaçağı tıbbi ilaçlara el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de kargoyla gelen gümrük kaçağı tıbbi ilaçlara el konuldu - Son Dakika
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