Edirne'de karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Edirne'de karpuz yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze ve karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze ve karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Keşan ilçesi Zahireciler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan şehir merkezinden İzzetiye Mahallesi yönüne seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 34 YL 9011 plakalı sebze ve karpuz yüklü kamyon yoldan çıktı. Yol kenarına devrilen kamyondaki sebze ve karpuzlar çevreye saçılırken, yaralı kamyon sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemeler yaparak, güvenlik önlemi aldı. Yaralı sürücü M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - EDİRNE

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