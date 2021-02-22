Edirne'de "kart aidatı" bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu - Son Dakika

Edirne'de polise başvuran kişi, "kart aidat borcu" bahanesiyle kandırılarak 8 bin lira dolandırıldığını ileri sürdü

Alınan bilgiye göre Edirne'de yaşayan İ.K.İ'yı tanımadığı bir numaradan arayan şüpheli, 10 yıllık birikmiş kart aidatı borcu olduğunu ve geri ödenmesi için telefonuna gelen mesajlardaki şifreyi söylemesi gerektiğini belirtti.

Şüphelinin yönlendirmesiyle telefonuna gelen mesaj şifrelerini aktaran İ.K.İ, bir süre sonra kartından 8 bin lira çekildiğini fark etti.

Dolandırıldığını anlayan İ.K.İ, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.