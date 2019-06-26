Edirne'de katliam gibi kaza: 10 ölü, 30 yaralı
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Edirne'nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
'nin Meriç
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı.
Kaza, sabaha karşı 04.45 sıralarında Büyük Doğanca
Mahallesinde meydana geldi. Durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma
Komutanlığı ekipleri dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç şehir merkezinde bir dükkana çarptı. Kazada 10 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 30 göçmen yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
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