Son Dakika Haberleri: Edirne'de katliam gibi kaza: 10 ölü, 30 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Edirne'de katliam gibi kaza: 10 ölü, 30 yaralı

13 dakika önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı.

Edirne'de katliam gibi kaza: 10 ölü, 30 yaralı, System.String[]
Edirne'nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 30 kaçak göçmen de yaralandı.

Kaza, sabaha karşı 04.45 sıralarında Büyük Doğanca Mahallesinde meydana geldi. Durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekipleri dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan araç şehir merkezinde bir dükkana çarptı. Kazada 10 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 30 göçmen yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
Meriç, Edirne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbolcu Joao Maleck karıştığı trafik kazasında, kendi düğününe giden çiftin ölümüne sebep oldu Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek Fethiye'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 09:23:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de katliam gibi kaza: 10 ölü, 30 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]