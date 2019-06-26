Edirne'de katliam gibi kaza; Minibüse doldurulan 40 göçmenden 10'u öldü (4)
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YARALI ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI Edirne'nin Meriç ilçesinde, jandarmadan kaçan göçmenleri taşıyan minibüsün yol kenarındaki dükkana çarpmasıyla 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kazada hafif yaralanan minibüs şoförü Tayfun Ö.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:36 Kaynak: DHA
YARALI ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Edirne'nin Meriç ilçesinde, jandarmadan kaçan göçmenleri taşıyan minibüsün yol kenarındaki dükkana çarpmasıyla 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kazada hafif yaralanan minibüs şoförü Tayfun Ö., hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tayfun Ö.'nün işlemleri sürüyor. Tayfun Ö.'nün göçmenleri İstanbul'dan aldığı ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçişlerini sağlamak için Meriç ilçesine getirdiği belirtildi.
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