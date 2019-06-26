Son Dakika Haberleri: Edirne'de katliam gibi kazada ölen göçmenlerin uyrukları belli oldu
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Edirne'de katliam gibi kazada ölen göçmenlerin uyrukları belli oldu

2 saat önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bir dükkanın duvarına çarparak durabilen minibüsteki 10 düzensiz göçmen hayatını kaybetti ve 30 düzensiz göçmen yaralandı.

Edirne'de katliam gibi kazada ölen göçmenlerin uyrukları belli oldu, System.String[]
Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bir dükkanın duvarına çarparak durabilen minibüsteki 10 düzensiz göçmen hayatını kaybetti ve 30 düzensiz göçmen yaralandı. Ölen ve yaralanan göçmenlerin uyruklarının Pakistan ve Hindistan olduğu öğrenildi.

Kaza, bu sabah saat 04.45 sıralarında Edirne'nin Meriç ilçesinin Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve bir dükkana çarpan minibüsteki kazada 10 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, 30 düzensiz göçmen de yaralandı.

Kazada ölen 10 kişi ile yaralanan 30 düzensiz göçmenin uyrukları belli oldu. Sürücünün Türk olduğu, minibüste bulunan 38 düzensiz göçmenin Pakistan, 1'inin de Hindistan uyruklu olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:04 Kaynak: İHA
Hindistan, Pakistan, Meriç, Edirne, 3. Sayfa
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