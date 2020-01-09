Edirne'de kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası bulundu - Son Dakika

Edirne'de kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası bulundu

27 dakika önce

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastasına evinden 4 kilometre uzaklıktaki arazide ulaşıldı.

Edirne'de kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası bulundu, System.String[]

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastasına evinden 4 kilometre uzaklıktaki arazide ulaşıldı.

Hüseyinpınar köyünde yaşayan Fatma Topaloğlu'nun evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri köyde arama başlattı.

Jandarma iz takip köpeğinin katıldığı çalışmalara, alzaymır hastası kadının yakınları da destek verdi.

Fatma Topaloğlu, köyden 4 kilometre uzaklıkta bir arazide bulundu.

Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, Lalapaşa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti
Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı

Son Dakika Haberleri
21:58 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya konusunda telefon diplomasisi - Son Dakika
21:54 ABD'den İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
21:53 Bakan Albayrak: "Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam" - Son Dakika
21:52 FLAŞ - Son Dakika
21:52 FLAŞ - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 22:01:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]