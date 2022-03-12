Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu - Son Dakika
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Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

12.03.2022 22:49
Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde kaybolan Sabber Erdi (83), jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde kaybolan Sabber Erdi (83), jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Havsa'ya bağlı Çukurköy'de yaşayan Sabber Erdi, sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinin haber alınamadı. Ailesi ve köylüler, yaptığı aramadan sonuç alamayınca durum İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD'a bildirildi. Ekiplerin köy çevresinde yaptığı ve iz takip köpeklerinin de yer aldığı aramada Erdi, akşam saatlerinde köy yakınlarında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen erdi, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.


Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu
Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu
Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu
YORUMLAR
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Hisarcık, Jandarma, Havsa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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