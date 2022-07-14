AFAD ekipleri tarafından sudan cesedi çıkartılan kişinin 3 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan Hüseyin A. olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

İpsala, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de kayıp kişinin cesedi sulama kanalında bulundu - Son Dakika

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