Son Dakika Haberleri: Edirne'de Kayıp Kişinin Cesedini Balıkçılar Buldu

Edirne'de Kayıp Kişinin Cesedini Balıkçılar Buldu

9 dakika önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 27 gündür kendisinden haber alınamayan Evren Kandemir'in cansız bedeni gölette bulundu.

Edirne'de Kayıp Kişinin Cesedini Balıkçılar Buldu, System.String[]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 27 gündür kendisinden haber alınamayan Evren Kandemir'in cansız bedeni gölette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eski Ergene Göleti'ne ava gelen balıkçılar, suyun kenarında balık ağına takılmış halde bir ceset olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan cesedin, 27 gündür kendisinden haber alınamayan Evren Kandemir'e (33) ait olduğu tespit edildi. Kandemir'in naaşı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aile tarafından kayıp ihbarı yapılan Kandemir, önceki gün kendisine ait olduğu düşünülen bir ayakkabının bulunması üzerine AFAD ekipleri ve deniz polisi dalgıçlarınca gölette aranmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:37 Kaynak: AA

Uzunköprü, Evren, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki

AK Parti Adayı Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu'nun Çağrısına Yanıt Verdi Venezuela, Alman Büyükelçi'ye Ülkeyi Terk Etmesi İçin 48 Saat Süre Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:46:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de Kayıp Kişinin Cesedini Balıkçılar Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]