Edirne'de kaza: 1 kişi öldü - Son Dakika
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Edirne'de kaza: 1 kişi öldü

27.04.2022 16:47
Edirne'de kaza: 1 kişi öldü

Edirne'de yaşanan tek taraflı kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edirne'de yaşanan tek taraflı kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Yaşar Kurt yönetimindeki 22 HK 955 plakalı otomobil yol kenarındaki kanala devrildikten sonra yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplilerinin sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden Kurt'un cenazesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Hikmet Kurt ise yaralandı. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Edirne'de kaza: 1 kişi öldü
Edirne'de kaza: 1 kişi öldü
Edirne'de kaza: 1 kişi öldü

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Hamzabeyli Sınır Kapısı, Otomobil, Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de kaza: 1 kişi öldü - Son Dakika


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