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Edirne'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Edirne'de kaza: 1 yaralı

04.02.2022 01:03
Edirne'de kaza: 1 yaralı

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki kamyona çarptı.

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki kamyona çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Aytunç Kaçar yönetimindeki 34 PPZ 39 plakalı otomobil park halindeki kamyona çarptı. Kazada sürücü Kaçar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otomobil yoldan, kaza mahallinden alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Edirne'de kaza: 1 yaralı
Edirne'de kaza: 1 yaralı
Edirne'de kaza: 1 yaralı
Edirne'de kaza: 1 yaralı
Edirne'de kaza: 1 yaralı

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Otomobil, Edirne, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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