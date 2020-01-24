Edirne'de kaza; Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Akman ile 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de kaza; Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Akman ile 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Edirne'de kaza; Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Akman ile 2 kişi yaralandı

6 saat önce

EDİRNE Uzunköprü'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman (40) ve 2 kişi yaralandı.

Edirne'de kaza; Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Akman ile 2 kişi yaralandı, System.String[]

EDİRNE Uzunköprü'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman (40) ve 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Keşan- Uzunköprü yolundaki Kavacık köyü kavşağında meydana geldi. Keşan'dan Uzunköprü yönüne giden Uzunköprü Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman yönetimindeki 34 LG 5819 plakalı otomobil, köy yönünden gelerek kavşağa çıkan Adem Sevgen'in kullandığı 22 LD 802 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Akman ve Sevgen ile 22 LD 802 plakalı otomobilde bulunan Hasan Çoban yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Eralp Akman, ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eralp Akman'ın, toplantıya katılmak için Edirne'ye gitmek üzere yolda olduğu öğrenildi.


Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:52 Kaynak: DHA
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