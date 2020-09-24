Kaza yapan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı - Son Dakika

Edirne'de çarpışan iki otomobilden biri, iş yerinin bahçe duvarında asılı kaldı.
Harun Taner Güçlü'nün kullandığı 22 LP 284 plakalı otomobil, İlhami Ertem Caddesi'ndeki kavşakta Nazmiye Kasırga idaresindeki 22 ND 970 plakalı otomobille çarpıştı.
Güçlü'nün kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle bir iş yerinin bahçe duvarında asılı kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Sürücü, bahçe duvarında asılı kalan araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan olmadı.
Araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
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