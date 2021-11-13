Edirne'de kaza yapan otomobil yolun ortasında ters döndü: 2 yaralı - Son Dakika

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yolun ortasında ters dönerek durması sonucu yol trafiğe kapandı.

Trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, Edirne Naim Süleymanoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Baha Ç. İdaresindeki 59 SK 678 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma daha sonra ağaca çarptıktan sonra yolun ortasında ters dönerek durabildi. Yol kaza sebebiyle kısa süre trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ulus Ö. Çevredekilerin yardımıyla araçlarından çıkartıldı. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından tedavileri için Trakya Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE