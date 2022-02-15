Kahramanmaraş'ta KDV denetimi yapıldı - Son Dakika

Temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Kahramanmaraş'ta denetim gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından kent merkezindeki marketlerde fiyat denetimine başladı.
Ekipler, denetimlerde etiket ve kasa fiyatlarında karşılaştırmalar yaptı.
Denetimlerin devam edeceğini belirten ekipler, vatandaşları etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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