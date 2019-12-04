Son Dakika Haberleri: Edirne'de kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu
Son Dakika Güncel Edirne'de kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu - Son Dakika

Edirne'de kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu

6 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in (30) aracı, sulama kanalında bulundu.

Edirne'de kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in (30) aracı, sulama kanalında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Keşan'da yaşayan avukat, önceki akşam İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrıldı.

Taşdelen'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasındaki sulama kanalında Taşdelen'in aracını buldu.

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen bulunamadı.

Bunun üzerine bölgeye gelen Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, kanalda arama çalışması başlattı.

Havanın kararmasıyla dalgıçlar çalışmalarına ara verirken Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalın boşaltılmasına başlandı.

Bu arada jandarma ekipleri de bölgedeki tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Taşdelen'in yakınları ise endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Keşan ilçesinde 2015 yılında avukatlık bürosu açan Taşdelen'in evli olduğu öğrenildi.

Taşdelen, İpsala, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:14 Kaynak: AA
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