Edirne'de kent sakinlerine coğrafi işaretli beyaz peynir ve simit ikram edildi

Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara coğrafi işaretli Edirne beyaz peyniri, simit ve ayran ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde 21-27 Mayıs'ta kutlanacak "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri, Edirne'de açılış programıyla başladı.

Programa, Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Belediye Başkanı Recep Gürkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen programda ilk olarak Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği Balkan Halk Dansları Topluluğu halk oyunları gösterisi sundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Anadolu ve Balkanlar arasında köprü konumunda olan Edirne'nin pek çok kültüre ve topluma ev sahipliği yaptığını belirten Soytürk, bu zenginliğin mutfak kültürüne yansıdığını ifade etti.

Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapan kentin o dönemler yağ, bal ve hububat deposu olduğunu anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Edirne'nin mutfak kültürünü zengin kılan, coğrafi konumu kadar farklı kültürlerle yoğurulan zengin tarihidir. Bununla birlikte bereketli coğrafyası ve iklim çeşitliliğinin verdiği zengin flora ve fauna, Edirne mutfağının oluşmasında belirleyici rol oynar. Rumeli coğrafyasının ve Osmanlı Saray Mutfağı'nın tüm tatlarını ve kültürünü barındıran mutfağımız, etli yemekler, hamur işleri ve tatlılarıyla damaklara ve gönüllere hitap etmektedir."

Trakya Mutfak Kültürü fotoğraf sergisinin gezilmesiyle devam eden programda Vali Kırbıyık ve Belediye Başkanı Gürkan, kente özgü mutfak gereçlerinin sergilendiği ve yöresel yiyeceklerin anlatıldığı "Edirne Mutfağı"nı gezdi.

Kırbıyık ve Gürkan daha sonra önlük giyerek vatandaşlara coğrafi işaretli Edirne beyaz peyniri, simit ve ayran ikram etti.

Etkinlikler hafta boyunca yerel lezzet ikramları, yemen sunumları ve söyleşilerle sürecek.