Edirne'de kestiği ağacın altında kalarak can verdi - Son Dakika
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Edirne'de kestiği ağacın altında kalarak can verdi

7 saat önce

Edirne'de kestiği ağacın altında kalarak can verdiEDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinin Akçadam köyünde yaşayan Emrah Güçlü (33), kaçak olarak kestiği kavak ağacının altına kalarak hayatını kaybetti.

Edirne'de kestiği ağacın altında kalarak can verdi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinin Akçadam köyünde yaşayan Emrah Güçlü (33), kaçak olarak kestiği kavak ağacının altına kalarak hayatını kaybetti.

Uzunköprü ilçesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan Emrah Güçlü eşi Derya Güçlü ile birlikte kışlık yakacak odun kesmek için Türkiye ile Yunanistan sınırı belirleyen Meriç Nehri kenarındaki askeri yasak bölgeye gitti. Nehir kıyısında kavak ağacını motorlu testere ile kesmeye başladı.Güçlü, odun haline getirdiği ağaçları eşi kamyonete yüklediği sırada başka bir ağacı kesmeye başladı. Güçlü, 6 metre boyundaki kavak ağacını kestiği sırada ağacın kırılıp üzerine düşmesi sonucu altında kaldı. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Emrah Güçlü'nün kafasına aldığı darbe sonucu öldüğünü belirledi. Güçlü'nün ölüm haberini alan yakınları geldikleri olay yerinde büyük üzüntü yaşadı. Savcının incelemesinin ardından Güçlü'nün cansız bedeni Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'de kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Derya Güçlü, Uzunköprü, Edirne, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:06 Kaynak: DHA
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