Edirne'de "kırmızı orman karıncası yuvası" korumaya alındı - Son Dakika

Edirne'de bir bahçede fark edilen kırmızı orman karıncası yuvası, koruma amaçlı tel örgüyle çevrildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, doğaya duyarlı bir kişi, Karaağaç Mahallesi'ndeki bahçede karınca yuvası olduğunu bildirdi.

Bahçeye giden ekipler, kırmızı orman karıncalarına ait olduğunu belirledikleri yuvayı tel örgüyle çevirerek korumaya aldı.

Tel örgüye yuvayla ilgili bilgilendirici yazı asıldı.

Kırmızı orman karıncası

Ormanlık alanlarda zararlı böcekleri yiyerek beslenen kırmızı orman karıncası yuvaları, Trakya'da tel örgülerle çevrilerek koruma altına alınıyor.

Bilimsel adı "Formica pratensis" olan kırmızı orman karıncaları, toprak yüzeyine 1 metreyi bulan yuvalar yapıyor. Kendi ağırlığının 100 katını kaldırabilen bu karıncalar, ağaçlardaki zararlı böcekleri, larvaları ve tırtılları, salgıladığı formik asitle etkisiz hale getirerek yuvasına taşıyor.

Boyuna göre böcekler arasında en büyük beyne sahip kırmızı karıncalar, toprağın havalandırılması ve besin döngüsüne de katkı sağlıyor.

Bir kırmızı karınca, yılda ortalama 20 bin zararlı orman böceğini avlayabiliyor.