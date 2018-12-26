Edirne'de Kırmızının Onlarca Tonuyla Batan Güneş Hayran Bıraktı

Osmanlı'nın en kadim şehirlerinden Edirne'de, gün batımı sırasındaki renk cümbüşü kış aylarında büyüleyici manzara sunuyor.

Osmanlı'nın en kadim şehirlerinden Edirne'de, gün batımı sırasındaki renk cümbüşü kış aylarında büyüleyici manzara sunuyor.



Açık hava müzesi gibi her yanında tarih ve kültür mirası taşıyan kentte bazı günler güneş adeta nazlı nazlı batıyor. Batarken bulutların arasından yansıyan kırmızının onlarca tonu ise görsel şölen oluşturuyor.



Şehrin simgesi "Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi" diye de tasvir edilen Selimiye Camisi gün batımında heybetine heybet katıyor.



Sınır komşusu Avrupa ülkelerinden dahi görülen, döneminin mühendislik ve matematik bilimlerini zorlayan mimari yapısını gün batımındaki pamuğu andıran bulutların çevrelediği Selimiye Camisi, akşamın karanlığı çökmeden kırmızı ve pembe tonlarıyla güne veda ediyor.



Kubbe ve şerefelerinin ışıklandırmasıyla zifiri karanlıkta da kentin ortasında bir zümrüt gibi parlayan Selimiye Camisi, hem ibadet hem de ziyarete kapılarını 24 saat açık tutmaya devam ediyor.



Selimiye ile altın üçgende yerini alan Eski Cami ve Üç Şerefeli Camisi de özellikle fotoğraf sanatçılarının gün batımıyla aynı karede buluşturmaya çalıştırdığı diğer kültürel miraslar arasında yerini alıyor.



Tunca ve Meriç nehirleri üzerinde bir gerdanlık gibi duran tarihi köprüler de yine gün batımında sundukları siluetleriyle hayran bırakıyor.

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