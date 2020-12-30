Edirne'de kırsal turizm ve agroturizmin gelişmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Edirne'de kırsal turizm ve agroturizmin gelişmesi için çalışma başlatıldı

30.12.2020 09:27
Edirne'de kırsal turizm ve agroturizmin gelişmesi için çalışma başlatıldı, System.String[]

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) Başkanı Bülent Bacıoğlu, kentte agroturizm ve kırsal turizmin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) Başkanı Bülent Bacıoğlu, kentte agroturizm ve kırsal turizmin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Bacıoğlu, AA muhabirine, kentte son dönemde ekimi yaygınlaşan aromatik bitkilerin agroturizmin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Aromatik bitkilerin görselliğiyle ön plana çıktığını vurgulayan Bacıoğlu, "Özellikle bunların hasat döneminde ciddi bir turist hareketliliği oluyor. Bunu bilinçli ve bir planlama çerçevesinde yapmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem tarımsal üründen elde edilen gelirden hem de turizm açısından faydalı çalışmalar yapılabilir." dedi.

Bacıoğlu, Edirne'nin tarih, kültür ve din turizminde en çok ziyaret edilen kentlerin başında geldiğini, kentin agroturizm ve kırsal turizm alanında da gelişmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Geleceğe dönük açılımlar yapılması gerektiğini ifade eden Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Küçük çiftliklerin ve organik tarım çalışmalarının turizme çok değer katacağını biliyoruz. Küçük bir bağ üreticisi, küçük bir lavanta bahçesinden bir turizm değeri çıkarmak mümkündür. Gelecekte özellikle Lalapaşa bölgesinde bungalov tarzı küçük otellerin olabileceğini öngörüyorum. Bu konuda dernek olarak yatırımcılara elimizden gelen desteği vereceğiz.

Görüyoruz ki küçük otellere bir eğilim var. Kırsal alanda, doğayla iç içe olan yerler talep görüyor. Şehirlerin yoğunluğundan, salgının etkilediği alanlardan kaçıp doğada olmak isteyenler için bu tür yerler önemli. Gelecek yıllar içinde köylerde bu tarz nitelikli otellerin açılmasını sağlamak lazım. Yerel ürünlerin kullanıldığı, o bölgenin doğasının yansıtıldığı ürünler olmalı. Diğer turistik ürünlerle harmanlanıp turistlere sunulmalı. Gelecek kırsalda."

Edirne, Turizm, turist, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kırsal turizm ve agroturizmin gelişmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tolgay Arslan dürüm konusuna açıklık getirdi: İnsanlar inandı, şaka gibi Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı ABD'de avukat, Noel gecesi koronavirüs tedavisi gören eşini öldürüp intihar etti İstanbul'un göbeğinde, tam 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı davayı kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı davayı kazandı         
09:23
Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul Türkiye'ye gelen Çin aşılarının bulunduğu konteynerlerde dikkat çeken slogan: Maskesiz gülümse, mesafeden kurtul         
09:09
Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı         
08:46
Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi Rahmetli Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini müjdesini verdi         
08:25
Son Dakika! Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Son Dakika! Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de         
07:04
Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu Fenomen yarışma MasterChef Türkiye'de finalin adı belli oldu         
00:32
Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış         
23:51
Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti         
22:38
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı         
16:24
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 09:36:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de kırsal turizm ve agroturizmin gelişmesi için çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei