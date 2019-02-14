Edirne'de Kısa Kısa

Trafik Adabı Projesi kapsamında şoförlere eğitim verildi.

Trafik Adabı Projesi kapsamında şoförlere eğitim verildi.



Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Edirne Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen projede eğitime 250 şoför katıldı.



Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki eğitimde konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte alternatif ulaşım araçları olmadığı için taksi ve minibüs şoförlerinin hedefe konduğunu söyledi.



Gürkan, şoförlerden müşterilerine kaba ve kötü davranmamalarını istedi.



Eğitime katılmayanlara şoför kartların verilmeyeceği kaydedildi.



-Kış depresyonu



Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Psikiyatri Hastalıkları Uzm. Dr. Mustafa Bayraktutan, kış mevsiminde depresyon görülme sıklığının arttığını belirtti.



Bayraktutan, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle gün ışığı yoğunluğunun azaldığı günlerde depresyonun görülme sıklığının arttığını ifade etti.



Kış depresyonunun tedavisinde çeşitli ilaçlar, parlak ışık tedavisi uygulamalarının kullanıldığını bildiren Bayraktutan, "Bu bağlamda bu tarz belirtileri yaşayan kişilerin bir psikiyatri uzmanına danışması önemlidir. Kış depresyonundan korunmak için gün ışığından en çok yararlanmanın yollarını bulmakta yarar var. Sabah erken uyanmak, gündüz saatlerinde açık havada, gün ışığında yürümek, fiziksel egzersiz ve uyku düzenine dikkat etmek faydalı olabilir. Aynı zamanda parlak ışık altında uyumaktan kaçınmak, gün batımından sonraki saatlerde parlak ışık olan ortamlarda daha az zaman geçirmek de faydalı olabilir." diye kaydetti.



Edirne'de elektrik kesintisi





Edirne'de ağaç budama işlemlerinin yapılmasından dolayı elektrik kesintisi yapılacak.





Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, Kayapa köyü TR-1 AGŞ çıkışından enerjili havai hat AG Şebekesine temas eden ağaçların budama işlemlerinden dolayı elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.





Açıklamada, yapılacak planlı kesintinin 18 Şubat Pazartesi günü saat 9: 30 ile 15: 30 arasında yapılacağı ve kesintiden 95 abonenin etkileneceği ifade edildi.





-Gösteri sergilendi



Edirne Bahçeşehir Koleji "Cloud Theatre - Alice in Wonderland" gösterisini ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluşturdu.





Bahçeşehir Koleji'inden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerine yabancı dil eğitiminin önemini vurgulamak ve verilen eğitimi pekiştirmek amacıyla sanatsal dil aktiviteleri kapsamında "Cloud Theatre - Alice in Wonderland" gösterisi sahnelendi.





Tüm ekibi İngiliz oyunculardan oluşan tiyatro gösterisine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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