Edirne'de kısa kısa - Son Dakika

15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin evinin önünde şehit ettiği 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün Anneler Günü'nü görüntülü aramayla kutladı.

Dernekten yapılan açıklamada, Güner ve yönetim kurulu üyelerinin Anneler Günü dolayısıyla Eren Bülbül'ün emaneti Ayşe Bülbül ile görüntülü konuşma gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Güner ve yönetim kurulu üyelerinin, Ayşe Bülbül'ün Anneler Günü'nü kutladığı kaydedildi.

Edirne Valiliği "özel çocuklar"ın annelerini unutmadı

Edirne Valiliğince özel bakım gerektiren çocukların anneleri ziyaret edilerek, Anneler Günü kutlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki özel çocukların annelerinin tek tek ziyaret edildiği belirtildi.

Annelere çiçek armağan edildiği aktarılan açıklamada, "Salgın tehlikesi nedeniyle etkinliklerin yapılmadığı Anneler Günü'nde şehit annelerinin yanı sıra özel eğitim gerektiren çocukları olan annelerin evlerine kadar gidilerek çiçekler verildi. Merkezde bulunan 160 öğrenci annesine okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler aracılığı ile bu özel günde çiçek takdim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Uzmanından Kovid-19 önerileri

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seda Donat Bacıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocuk ve gençlerin davranışlarını ve sorularını yetişkinlerin sabır göstererek sakinlikle yanıtlaması gerektiğini bildirdi.

Bacıoğlu, yaptığı açıklamada, salgının tüm dünyada devam ettiğini belirtti.

Bu süreçte havaların ısınmasıyla çocuk ve gençlerin sıkılmaya başladığın aktaran Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın yaşadığı duyguların farkında olmalıyız. Gençler hatta bebekler ve küçük çocuklar bile çok iyi gözlemcilerdir. Anne ve babalardaki stres, dikkatlerini çeker ve tepki verirler. Mesela soru sorarlar, 'Neden dışarı çıkamıyorum, ne olur bir kerecik dışarı çıksam, ne zaman bitecek, ne zaman okullar açılacak, arkadaşlarımı ya da dedemi ne zaman görebileceğim?' Bu soruların cevabı da belirsiz olduğundan, bu salgın ve salgının sebep olduğu durumlarla ilgili güçlü duygulara tepki olarak farklı davranabilirler. Mesela bazıları sinirli veya yapışkan olabilir, bazıları gerileyebilir, ekstra dikkat isteyebilir veya kişisel bakım, uyku ve yemek konusunda zorluk çekebilir. Yetişkinler de empati ve sabır göstererek gerektiğinde sakin bir şekilde sınırlar belirleyerek çocukların bu durumuna yardımcı olabilir."

Edirne Belediyesi Meclisi olağanüstü toplanacak

Edirne Belediye Meclisinin, bu yılki ikinci olağanüstü toplantısını 13 Mayıs Çarşamba günü yapacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, olağanüstü toplantıda da önemli kararlar alacaklarını kaydetti.

Koronavirüs tedbirlerinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her alanı olumsuz etkilediğini belirten Gürkan, "Özellikle küçük işletmeler ekonomik anlamda önemli sıkıntılar yaşıyor. Biz de bu meclis toplantımızda, bu dönemde kiracılarımızdan kira ve ecrimisil bedellerini almayacağız. Ayrıca yine bu dönemde aynı şekilde faaliyetleri durdurulan ya da faaliyette bulunamayan işletmelerden katı atık toplama ve taşıma ücretlerini tahsil etmeyeceğiz. Yani biz bu vatandaşlarımızın borçlarını ötelemiyoruz, tamamen bu dönemdeki borçlarını almıyoruz. Bu da onlara bizden bir katkı olacak." ifadelerini kullandı.

Salgın tedbirleri kapsamında toplantıya basın mensubu alınmayarak, "www.edirne.bel.tr" adresinden canlı yayınlanacağı kaydedildi.