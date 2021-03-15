Edirne'de kısıtlamaya uymayan 153 kişiye 371 bin 700 lira ceza - Son Dakika

Edirne'de kısıtlamaya uymayan 153 kişiye 371 bin 700 lira ceza
15.03.2021 14:37
Edirne'nin Keşan ilçesinde ekiplerin bir hafta boyunca yaptıkları denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 153 kişiye 371 bin 700 lira para cezası kesildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde ekiplerin bir hafta boyunca yaptıkları denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 153 kişiye 371 bin 700 lira para cezası kesildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8-15 Mart tarihleri arasında çok sayıda tedbirlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadığı halde dışarıda bulunan 153 kişiye 371 bin 700 lira ceza uygulandı.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi de yakalandı.
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