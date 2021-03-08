Edirne'de kısıtlamaya uymayan 332 kişiye 834 bin 300 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Edirne'de kısıtlamaya uymayan 332 kişiye 834 bin 300 lira ceza uygulandı
08.03.2021 17:59
Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 haftada yapılan kontrollerde 332 kişiye 834 bin 300 lira para cezası uygulandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 haftada yapılan kontrollerde 332 kişiye 834 bin 300 lira para cezası uygulandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 1-8 Mart tarihleri arasında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadığı halde dışarıda bulunan 332 kişiye 834 bin 300 lira ceza verildi.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.
Son Dakika Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı 80 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evinde kendini iple astı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü