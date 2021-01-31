Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden iki kişiye 6 bin 360 lira para cezası uygulandı - Son Dakika

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki farklı noktalarda denetim yaptı. Polis ve bekçiler araçları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Ekipler, Güney Çevre Yolu'nda durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü ve araçtaki kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 6 bin 360 lira para cezası uyguladı.

Plakasız ve belge eksiği olan araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kentteki kavşaklarda yaptığı denetimde, iki alkollü sürücü ve muayenesi olmayan 5 aracın sürücüsü hakkında işlem yaptı.

Bu arada, polis ekipleri denetim noktası yakınında darbedilen bir kişi olduğunu belirledi. Başından yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.